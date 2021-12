பிளாஸ் பேக் 2021: ஆட்சியை பிடித்த திமுக... ரஜினி அரசியல் ஓய்வு - தமிழகம் டாப் 10 பரபரப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் பரபரப்புக்கு என்றைக்கும் பஞ்சமிருக்காது. 2021ஆம் ஆம் ஆண்டில் மிகப்பெரிய சம்பவங்கள் தமிழக அரசியலில் நிகழ்ந்துள்ளன. 10ஆண்டு காலம் ஆளுங்கட்சியாக இருந்த அதிமுக எதிர்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்தது. திமுக ஆட்சிக்கட்டிலில் ஏறியது மு.க ஸ்டாலின் முதல்வரானார். உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல்முறையாக எம்எல்ஏவானார்.

உடல்நலக்குறைவால் விஜயகாந்த் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை. தேர்தலில் போட்டியிட்ட கமல்ஹாசன் தோல்வியடைந்தார். அரசியலுக்கு வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரஜினிகாந்த் மக்கள் மன்றத்தைக் கலைத்தார்.

சசிகலா சிறை விடுதலை தொடங்கி போயஸ் கார்டனை ஜெ.தீபா கைப்பற்றியது வரைக்கும் தமிழகத்தில் 2021ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த டாப் 10 அரசியல் சம்பவங்களைப் பார்க்கலாம்.

