பிளாஷ் பேக் 2022: ஜெயலலிதா மரண மர்ம முடிச்சிகள்..2022ல் அதிர வைத்த ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கை

சென்னை: 2022ஆம் ஆண்டில் தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பல ஆண்டு காலமாக விடை தெரியாத புதிராக இருந்த ஜெயலலிதா மரணத்தில் இருந்த மர்மம் குறித்து விசாரித்த ஆறுமுகசாமி ஆணையம் தனது அறிக்கையை சமர்பித்தது. அந்த அறிக்கை வெளியான பின்னர் சசிகலா மீதான தியாக தலைவி என்ற பிம்மம் உடைந்தது. சசிகலா மட்டுமல்லாது டாக்டர் சிவகுமார், முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், சுகாதாரத்துறை செயலாளர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோரை குற்றம் சாட்டியுள்ளது. தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய அதிர்வை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கை கிணற்றில் போட்ட கல்லாக கிடக்கிறது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் உடல்நலக் குறைவால் காலமானார். அவரின் மரணத்தில் மர்மம் இருந்ததாக அப்போதைய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் குற்றம்சாட்டினார். இதையடுத்து, இரண்டு அணிகளாகப் பிரிந்திருந்த ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் இணைந்த பின்னர் 2017ஆம் ஆண்டு, செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

இந்த ஆணையம், ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள், ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் ஜெ.தீபா, தீபாவின் தம்பி ஜெ.தீபக், ஜெயலலிதாவின் போயஸ் கார்டன் இல்லத்தில் பணியாற்றிய சமையலர்கள் உள்ளிட்டோரிடம் விசாரணை நடத்தி சாட்சியம் பதிவுசெய்தது. இதேபோல், அப்போலோ மருத்துவர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் உட்பட 151 சாட்சிகள் மற்றும் பிரமாணப் பத்திரம் அளித்த எட்டுப் பேரிடம் விசாரணை நடத்தி சாட்சியங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்டன.

2022 has brought about a huge change in the politics of Tamil Nadu. The Arumugasamy Commission, which inquired into the mystery surrounding Jayalalithaa's death, which has been an unanswered mystery for years, submitted its report.