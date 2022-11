சென்னையில் கொட்டிய கனமழை..தேங்கிய வெள்ளநீர்..2 சுரங்கப்பாதைகள் மூடல்..போக்குவரத்து மாற்றம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் சென்னையில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் 2 சுரங்கபாதைகள் மூடப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்து காவல்துறை அறிவித்துள்ளது. சூரபட்டு விநாயகபுரம் மற்றும் ரங்கராஜபுரம் சுரங்கப் பாதைகள் மூடப்பட்டுள்ளன என போக்குவரத்து காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு காரணமாக சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளிலும், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களுக்குட்பட்ட பகுதிகளிலும் விடிய விடிய பலத்த மழை பெய்தது. இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியது. சுரங்கப்பாதைகளிலும் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளது.

இன்று காலையிலும் 5 மணியளவில் இருந்தே சென்னை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் மழை பெய்ய தொடங்கியது. இந்த மழை சில இடங்களில் இடைவிடாமல் பெய்து கொண்டே இருந்தது.

உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கு 10% இட ஒதுக்கீடு! அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்காமல்

English summary

The traffic police has announced that 2 subways have been closed due to water logging in Chennai due to heavy rains that started at dawn. The Surapatu Vinayakapuram and Rangarajapuram subways have been closed, according to the traffic police