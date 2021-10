சசிகலா ரீஎன்ட்ரி.. எங்களுக்கு பொருட்டேயில்லை.. கடுமையாக எதிர்க்கும் முன்னாள் அமைச்சர்கள்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சொத்துகுவிப்பு வழக்கில் தண்டனை பெற்று பெங்களூரு சிறையில் இருந்து விடுதலையான சசிகலா அதிமுக கொடி பொருத்தப்பட்ட காரில் சென்னைக்கு வந்து அதிரடி காட்டினார். சசிகலா சென்னைக்கு வந்தவுடன் அதிமுக தொண்டர்களை சந்திப்பார் என தகவல்கள் பரவியதால் ஓபிஎஸ், இ.பி.எஸ் ஆடிப்போனார்கள்.

ஆனால் சென்னை வந்த சசிகலா அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குவதாக அறிவித்து அமைதி கொண்டார். அப்போதுதான் அதிமுக தலைமை மூச்சு விட ஆரம்பித்தது. அதிமுக தேர்தலில் தோற்றவுடன் மீண்டும் அதிரடியை கையில் எடுத்துள்ளார் சசிகலா.

English summary

Former ADMK ministers have strongly opposed Sasikala's call for OPS and EPS. Former minister Jayakumar said the ADMK could do nothing with Sasikala