விஸ்வரூபமாகும் Vj சித்ரா மரணம்..! என்னயவே ஏன் கேக்குறீங்க! கடுப்பான முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்!

oi-Rajkumar R

சென்னை : சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா மரணம் கேள்வியை காவல்துறையிடம் தான் கேட்க வேண்டும் என்னிடம் கேட்கக்கூடாது எனவும், நான் ட்ரெண்டிங்கில் இருப்பதால் என்னை வைத்து வியாபாரம் செய்ய வேண்டாம் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஆவேசமாகப் பேசினார்.

பிரபல சீரியல் நடிகை சித்ரா சென்னை நசரத்பேட்டையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

இதுகுறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் சித்ரா தற்கொலை செய்துகொள்ள அவரின் கணவர் மற்றும் தாய் கொடுத்த மனஅழுத்தமே காரணம் என காவல்துறையினர் தெரிவித்து இருந்தனர். தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

Former minister Jayakumar has angrily said that he should have asked the police the question of the death of actress Chitra and that he should not have kept me as I was on trending.