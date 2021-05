ஸ்டாலினிடம் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பரிந்துரைத்த ஐந்து முக்கிய விஷயங்கள்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தளர்வுகள் அற்ற ஊரடங்கை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். முன்னதாக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி இது தொடர்பாக முதல்வர ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது எதிர்க்கட்சியான அதிமுக சார்பில் பங்கேற்ற முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஐந்து முககிய விஷயங்களை பரிந்துரைத்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சட்டமன்ற அனைத்துக்கட்சி குழு கூட்டம் இன்று காலை நடந்தது. முதலில் மருத்துவக்குழுவினரை சந்தித்து ஊரங்கு தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்திய ஸ்டாலின், பின்னர் அனைத்து கட்சி சட்டமன்றக் கட்சி உறுப்பினர்களிடம் கலந்து பேசினார். இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்ர் விஜயபாஸ்கர், ஜவாஹிருல்லா, ஈஸ்வரன், ஜிகே மணி, வேல்முருகன் உள்ளிட்ட 12 எம்.எல்.ஏக்கள் பங்கேற்றனர்.

ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்ற எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்தனர். ஆலோசனை கூட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், ஐந்து முக்கிய பரிந்துரைகளை செய்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த விஜய பாஸ்கர், அரசு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விவரித்தார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has announced a full curfew to control the spread of corona in Tamil Nadu. Earlier, the chief minister convened an all-party meeting and held consultations on the issue. Former AIADMK minister Vijayabaskar, who then took part in the opposition AIADMK, has suggested five important things.