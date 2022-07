பக்கத்திலேயே நின்ற டாக்டர்.. தண்ணீர் கொடுத்து.. விசிறிவிட்டு - வீட்டில் நலமாக இருக்கும் ஈபிஎஸ்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு லேசான மயக்கம் ஏற்பட்டபோது, மருத்துவரான முன்னாள் எம்.எல்.ஏ பரமசிவம் உடனடியாக தண்ணீர் கொடுத்து விசிறிவிட்டார்.

மின்கட்டண உயர்வு.. சென்னையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் அதிமுக ஆர்ப்பாட்டம்

சென்னையில் மின் கட்டண உயர்வுக்கு எதிராக நடந்த அதிமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு லேசான மயக்கம் ஏற்பட்டது.

மயக்கம் ஏற்பட்டதையடுத்து, அருகில் நின்றிருந்த டாக்டர் வி.பி.பி.பரமசிவம் உள்ளிட்டோர் ஈபிஎஸ்ஸுக்கு தண்ணீர் கொடுத்து மேடையிலேயே சிறிது நேரம் அமர வைத்தனர்.

தமிழக அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்.. எடப்பாடி திடீர் மயக்கம்.. முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்த நிர்வாகிகள்

Interim general secretary Edappadi Palaniswami fainted during the AIADMK protest in Chennai. Executives including VPP Paramasivam, who were immediately nearby, gave Edappadi Palaniswami water to drink and made him sit on the stage.