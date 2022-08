EXCLUSIVE அதிமுகவில் பிரச்சினையில்ல நடப்பது ‘ஆபரேசன்’! கிளைமாக்ஸ பாருங்க! சொல்வது ‘டாக்டர்’ பரமசிவம்

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் தற்போது நடப்பது பிரச்சனை இல்லை எனவும் அதிமுகவில் உடைந்த பாகங்களை சரி செய்யும் அறுவைச் சிகிச்சை நடைபெற்று வருகிறது. விரைவில் அதிமுக பூரண குணமடையும் என அதிமுக இளைஞர் இளம்பெண்கள் பாசறை மாநில செயலாளர் விபிபி பரமசிவம் கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவை பொருத்தவரை நிலைமை சற்று தீவிரமாகவே இருக்கிறது என்று கூறலாம். அந்த அளவுக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி பன்னீர்செல்வம் இடையிலான மோதல் உச்சகட்டத்தை அடைந்துள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு செயற்குழு எடுத்த முடிவுகள் செல்லாது என நீதிமன்றத்தில் ஓ .பன்னீர்செல்வம் மனு தாக்கல் செய்த நிலையில் அவர் தரப்புக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்ததால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினர் கடும் பின்னடைவை சந்தித்தாலும் தற்போது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளனர்.

English summary

There is no problem with what is going on in the AIADMK and the operation to fix the broken parts is going on in the AIADMK. State secretary of AIADMK Youth and Young Women wing VPB Paramasivam has said that AIADMK will recover completely soon.