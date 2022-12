பிரான்ஸ் ரசிகர்கள் “சங்கியாம்”.. அர்ஜெண்டினாவை “திராவிடம்” விரும்புமாம் -வே.மதிமாறன் சொல்லும் காரணம்

Chennai

சென்னை: கத்தாரில் நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் பிரான்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அர்ஜெண்டினா அணி வெற்றிபெற்றதை தொடர்ந்து மீம்ஸ் போட்டு இந்திய ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

கடந்த நவம்பர் மாதம் 20 ஆம் தேதி பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் கத்தார் நாட்டில் தொடங்கியது. மிகச்சிறிய நாடான கத்தார், பெரும் பொருட் செலவை கொண்டு இந்த தொடருக்கான ஏற்பாடுகளை செய்ததது.

தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைந்து 32 அணிகள் குரூப் சுற்றுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டன. 8 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு சர்வதேச கால்பந்து அணிகள் இதில் விளையாடி வந்தனன. குரூப் ஏவில் கத்தார், ஈகுவடார், செனெகல், நெதர்லாந்து அணிகளும் இடம்பெற்றன.

DMK supporter Ve Mathimaran has said that Sanghis will want France to win somehow, and Dravidians want Argentina to win.