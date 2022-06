போலி விளம்பரம் மூலம் மோசடி! கல்வியை விளம்பரமாக்குவது நல்லதில்லை! ட்விட்டரில் சூடான நடிகர் சூரி..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தனது அறக்கட்டளையின் பெயரில் பொறியியல் மற்றும் கலை கல்லூரியில் சேரும் ஏழை மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என சமூக வலைதளங்களில் பரவும் விளம்பரம் போலியானது எனவும் பொதுமக்கள் இதனை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் என நடிகர் சூரி கூறியுள்ளார்

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற 'அசுரன்' படத்தை தொடர்ந்து இயக்குநர் வெற்றிமாறன் நடிகர் சூரியுடன் இணைந்து பணியாற்றும் படத்திற்கு "விடுதலை" என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

படத்தின் 4வது கட்ட படப்பிடிப்பு திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள மலைக்கிராமமான சிறுமலையில் நடந்து வருகிறது. இந்த படப்பிடிப்பில் நடிகர் சூரி பங்கேற்று மிகவும் பிசியாக நடித்து வருகிறார்.

English summary

Actor Soori has said that the advertisement on social media that fake scholarships will be given to poor students joining engineering and arts colleges in the name of his foundation is fake and the public should not be deceived into believing this.