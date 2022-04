பெட்ரோலை விட கம்மி விலையில் பீர்! பீர் குடிங்க வண்டி ஓட்டாதீங்க! இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்தியாவில் பெட்ரோல் டீசல் விலை நாளுக்கு நாள் உச்சமடைந்து வரும் நிலையில், தற்போது பெட்ரோல் விலையை விட பீர் விலை குறைவாக உள்ள நிலையில், "டிரிங்க் பியர் டோண்ட் ட்ரைவ்" என பெண் ஒருவர் பதாகை ஏந்திய புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 3ஆம் தேதி ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ 106.66, ஒரு லிட்டர் டீசல் ரூ 102.59 க்கு விற்பனையானது. இதுவே பெட்ரோல் டீசல் விற்பனையில் அதிகபட்ச விலையாக இருந்தது.

இந்நிலையில் 5 மாநில தேர்தல் நிறைவடைந்த நிலையில் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவாக இருந்த போது, இந்தியாவில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் கேஸ் விலை உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது.

English summary

While petrol and diesel prices in India are peaking day by day, beer prices are currently lower than petrol prices. Meanwhile, a photo of a woman carrying a banner with the caption "Drink Bear Don't Drive" is spreading fast on social media.