விநாயகர் சதுர்த்தி- சிறு கோவில்களில் வைக்கும் சிலைகளை தமிழக அரசு கரைக்கும்!மதவிழாக்களுக்கு மகா. தடை!

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை/மும்பை: கொரோனா பரவல் காரணமாக விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் சிறு கோவில்கள் முன்பாக வைக்கப்படும் சிலைகளை இந்து அறநிலையத்துறை கரைக்கும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதேநேரத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை பிரமாண்டமாக கொண்டாடும் மகாராஷ்டிராவில் ஒட்டுமொத்தமாக மதவிழாக்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா பரவலை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி விநாயகர் சிலை ஊர்வலங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் விநாயகர் சிலை வைப்பதற்கு தமிழக அரசு தடை விதித்து உள்ளது. அதேநேரத்தில் வீடுகளில் விநாயகர் சிலைகள் வைத்து வழிபட்டு கொள்ளலாம் எனவும் அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்த நிலையில் இந்து முன்னேற்ற கழக திருப்பூர் தலைவர் கோபிநாத் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொது நல வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். அந்த வழக்கில் நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாட அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்.

விநாயகர் சதுர்த்தி: சிறிய கோவில்கள் திறந்திருக்கும் - சிலைகளை கரைக்க நடவடிக்கை - அரசு தகவல்

English summary

Maharashtra CM Uddhav Thackeray has ordered to the Cancels of All Religious Gatherings due to Covid Rise. Sametime Tamilnadu govt said small Temples Can Open and State govt Will Immerse the Idols.