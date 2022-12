குரங்கு கையில பூ மாலை.. மோசமான நிலை.. ரைமிங்காக பாஜக ‘தலை’யை அட்டாக் செய்த காயத்ரி ரகுராம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஒரு பெண்ணின் முன் பேசுவதற்கு தைரியம் இல்லை, ஆனால் 150 பேர் முன்னிலையில் ஒரு பெண்ணைப் பற்றி மோசமாகப் பேசுவது ஒரு மோசமான தரம். 'குரங்கு கையில பூ மாலை'. மோசமான நிலை என்று விமர்சித்துள்ளார் காயத்ரி ரகுராம்.

பாஜக விவகாரம் பற்றி பொதுவெளியில் பேசியதால் கட்சியில் இருந்து 6 மாதங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம், மாநில தலைவர் அண்ணாமலையை மறைமுகமாக சாடி வருகிறார்.

பாஜகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்ததோடு காயத்ரி வகித்து வந்த பதவியை இசை அமைப்பாளர் தினாவுக்கு கொடுத்த நிலையில், அப்செட்டான காயத்ரி ரகுராம் தொடர்ந்து அண்ணாமலை பற்றி விமர்சித்து வருகிறார்.

கேசவவிநாயகம், எல்.முருகன் 'வேற ஒருத்தருக்கு’ டார்கெட்.. ரொம்ப நாள் மறைக்கமுடியாது.. காயத்ரி 'பகீர்’!

English summary

Gayathri Raghuram, who has been suspended from BJP for 6 months, is bashing BJP state president Annamalai. It is a poor quality to speak bad of a woman. 'Flower Garland in Monkey's Hand'. Gayathri Raghuram has criticized.