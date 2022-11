தலைமை, பதவியை காக்க “100 பொய்”.. ஒரு உண்மை வந்தால் எல்லாம் “காலி”! யாரை சொல்கிறார் காய்த்ரி ரகுராம்?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: திருச்சி சிவாவின் ஆபாச ஆடியோ குறித்து பதிவிட்டதற்காக 6 மாதங்கள் பாஜகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நடிகை காயத்ரி ரகுராம், தற்போது ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டு பரபரப்பை கிளப்பி இருக்கிறார்.

பாஜகவை சேர்ந்த சிறுபான்மை அணி தலைவர் டெய்சியிடம், பாஜகவில் ஓபிசி பிரிவு மாநில பொதுச்செயலாளர் சூர்யா சிவா தொலைபேசியில் கொச்சையான வார்த்தைகளை திட்டிய ஆடியோ கடந்த வாரம் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது

பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா, தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பலரது பெயர்களை சூர்யா சிவா பேசியது பயன்படுத்தியது கட்சிக்கு உள்ளேயும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

அங்கே அண்ணாமலை ஆளுநரை பார்த்த நேரத்தில்.. இங்கே புயலை கிளப்பிய காயத்ரி.. ஓஹோ.. டெல்லிக்கு போன மெசேஜ்

English summary

Actress Gayatri Raghuram, who was expelled from the BJP for 6 months for criticising about the obscene audio of Trichy Siva, has now tweeted a post was created a stir.