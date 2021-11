மிஸ்டர் திருமாவளவனிடம் இதையெல்லாம் கேட்டு சொல்லுங்க சூர்யா.. வம்பிழுக்கும் காயத்ரி ரகுராம்!

Chennai

சென்னை: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் ஏன் இத்தனை ஆண்டுகளாக பார்வதி அம்மாவின் குடும்பத்திற்கு எதுவும் செய்யவில்லை? அதை கேட்டு சொல்லுங்கள் சூர்யா என பாஜக நிர்வாகி காயத்ரி ரகுராம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ஜெய்பீம் படத்தை பலர் எதிர்த்தும் பலர் பாராட்டியும் வரும் நிலையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் ஜெய்பீம் படம் குறித்து பாராட்டி நடிகர் சூர்யாவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

ஜெய் பீம்:வன்னியர் சமுதாயத்தை குறித்து தவறான தகவல் பரப்பப்படுவதாக ரூ.5 கோடி நஷ்ட ஈடு கேட்டு நோட்டீஸ்

