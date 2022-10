நீ என் கூட வரமாட்டியா? இன்ஸ்டாகிராம் காதல் வளர்த்த வசந்தி! பெற்றோரை பலி கொண்ட ’லவ்’! பதறி போன சென்னை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் கள்ளக்காதலியின் பெற்றோர் கொடூரமாக வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக தலைமறைவான கள்ளக்காதலன் உள்பட 2 பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். கொலைக்கு மகளே உடந்தையாக இருந்ததாரா எனவும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

சென்னை குரோம்பேட்டை அடுத்த ஜமீன் ராயப்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் (50). அப்பகுதியில் பூ வியாபாரம் செய்து வந்துள்ளார்.

இவரது மனைவி மஞ்சுளா (45). தம்பதியருக்கு ராஜேஷ் என்ற மகன், வசந்தி, அமுலு என 2 மகள்கள் உள்ளனர். இவர்கள் 3 பேரும் திருமணம் ஆனதால் தனது குடும்பத்தாருடன் தனியாக வசித்து வருகிறார்.

English summary

Police are actively searching for 2 persons, including Kallakathalan, who is absconding, in connection with the brutal murder of Kallakathali's parents in Chennai. The investigation is also going on whether the daughter was complicit in the murder.