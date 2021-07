போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களுக்கு.. தமிழக அரசு செம்ம அறிவிப்பு.. நிறைவேறப்போகும் நீண்ட நாள் கோரிக்கை!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : அரசு போக்குவரத்து கழக பணியாளர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதன் காரணமாக 2003 க்கு பின் பணியில் சேர்ந்த போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள் அனைவருமே பயன்பெற உள்ளார்கள்.

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதை ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றுள்ளனர்.

1998 முதல் போக்குவரத்து கழக பணியாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. இந்த திட்டம் 01.04.2003 பின்பு கைவிடப்பட்டு, அந்த தேதிக்கு பின் பணியமர்த்தப்பட்டவர்களுக்கு CPS திட்டத்தை அரசு கொண்டு வந்தது

English summary

The Government of Tamil Nadu has taken steps to implement the old pension scheme for the employees of the State Transport Corporation. Due to this, all the employees of the Transport Corporation who joined the service after 2003 are going to benefit.