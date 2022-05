கருணாநிதி காலம் வேற.. ஸ்டாலின் மீது கடும் கோபத்தில் அரசு ஊழியர்கள் - வாக்கு வங்கி என்னவாகும்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: அரசு ஊழியர்களின் ஆதரவைப் பெற்ற கட்சி என்ற பெயர் தி.மு.கவுக்கு இருந்து வரும் நிலையில், அக்கட்சியும் தற்போது அரசு ஊழியர்களின் அதிருப்திக்கு ஆளாகியுள்ளது.

புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அரசு ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது.

தேர்தலுக்கு முன்பு பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் கொண்டுவரப்படும் என தி.மு.க உறுதியளித்த நிலையில், தற்போது பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் கொண்டுவரப்பட வாய்ப்பில்லை எனக் கூறியிருப்பது அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

“பழைய தி.மு.க-வ பார்க்கணும்னா இப்படி பண்ணுங்க..” - ஸ்டாலினிடம் இருந்து பறந்த அதிரடி ஆர்டர்!

English summary

DMK, which is known as the party that has the support of government servants, is now facing the dissatisfaction of government officers.