ஆளுநர் ஒட்டுமொத்த மக்களையும் அவமதித்து விட்டார்.. நிபந்தனையற்ற மனிப்பு கேட்க வேண்டும்: சீமான் பரபர

சென்னை: தமிழக முதல்வர் சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றிக் கொண்டு இருக்கும் போதே அவை மரபுகளை மீறி, பாதியிலேயே ஆளுநர் வெளியேறி, பேரவையையும், அமைச்சர்களையும், உறுப்பினர்களையும் தமிழக ஆளுநர் அவமதித்துள்ளதாகவும் தமிழ்நாட்டு ஆளுநரின் இத்தகைய தரம் தாழ்ந்தப்போக்கினை நாம் தமிழர் கட்சி வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது என்றும் சீமான் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆண்டுதோறும் தமிழக சட்டசபையின் முதல் கூட்டம் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்குவது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டின் முதல் சட்டசபை கூட்டம் இன்று கூடியது.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி காலை 10 மணியளவில் தனது உரையை சட்டசபையில் வாசித்தார். இதில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாடு, திராவிட மாடல், சமூகநீதி, சுயமரியாதை, பெரியார், அம்பேத்கர், அண்ணா உள்ளிட்ட பல வார்த்தைகள், முக்கிய பத்திகளை வாசிக்காமல் தவிர்த்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

In a statement, Seeman said that while the Chief Minister of Tamil Nadu was addressing the Legislative Assembly, he broke the conventions and walked out halfway and insulted the assembly, the ministers and the members.