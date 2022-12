தமிழக அரசுக்கு பறந்த லெட்டர்! பிரதமர் பாதுகாப்பில் குறைபாடு? விளக்கம் கேட்கும் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி

Chennai

சென்னை: பிரதமர் மோடி தமிழகம் வந்த போது பாதுகாப்பில் குறைபாடு உள்ளதாகக் குற்றஞ்சாட்டு எழுந்துள்ள நிலையில், இது குறித்து ஆளுநர் ரவி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஜூலை 28ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி வரை செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் நடைபெற்றது. இந்த 44ஆவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் 186 நாடுகளில் இருந்தும் வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டனர்.

இதற்கிடையே இந்த போட்டி நடந்து முடிந்து நான்கு மாதங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில், இந்தத் தொடரில் தொடக்க விழாவில் பிரதமர் மோடிக்கு அளிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு குறித்து இப்போது பரபரப்பு கிளப்பியுள்ளது.

Governor R.N. Ravi has called for a detailed report on the alleged security lapses For Modi: Security lapses in 44th Chess Olympiad inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Chennai in July this year.