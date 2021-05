கொரோனா தடுப்பூசி மீதான ஜிஎஸ்டி வரியை ரத்து செய்க - பிரதமருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நிலுவையில் உள்ள ஜிஎஸ்டி தொகை மற்றும் அரிசி மானியத் தொகைகளையும் விடுவிக்க வேண்டும் எனவும் கொரோனா தடுப்பூசி மற்றும் மருந்துகள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரியை பூஜ்ஜிய சதவீதமாக நிர்ணயிக்க வேண்டும் எனவும் பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

கொரோனா தொற்றினால் நாடு முழுவதும் தினசரியும் மூன்றரை லட்சத்திற்கு மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இரண்டரை லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மரணமடைந்துள்ளனர்.

தமிழக அரசு கொரோனா தடுப்பூசியை இறக்குமதி செய்ய முடிவு செய்துள்ளது. இந்த நிலையில் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில், கொரோனா தொற்றால் அனைத்து மாநிலங்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இத்தொற்றைக் கட்டுப்படுத்தத் தேவையான தடுப்பூசிகளையும், நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கத் தேவையான மருந்துகளையும் மாநில அரசுகள் கொள்முதல் செய்து வருகின்றன.

இதனைக் கருத்தில்கொண்டு, ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோடு கலந்தாலோசித்து, இந்தப் பொருட்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரியை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பூஜ்ய சதவிகிதம் என நிர்ணயிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் கொரோனா 2-வது தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டார்

English summary

Chief Minister MK Stalin has written a letter to Prime Minister Modi urging him to release the outstanding GST and rice subsidy and fix the GST tax on corona vaccines and medicines at zero per cent.