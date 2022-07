சுயமரியாதை கற்றுத்தந்த குரு..நன்றி அப்பா.. குரு பூர்ணிமா நாளில் கருணாநிதிக்கு நன்றி சொன்ன குஷ்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குரு பூர்ணிமா தினத்தை முன்னிட்டு தன்னை அரசியலுக்கு அழைத்து வந்த முன்னாள் முதல்வர் மு.கருணாநிதிக்கு தனது நன்றியை தெரிவித்துள்ளார் நடிகை குஷ்பு. என்னை அரசியலுக்கு அழைத்து வந்து, மனிதநேயம், சமத்துவம், அரசியல் கருணை, எப்போதும் சுயமரியாதையை விட வேறெதுவும் பெரிதல்ல ஆகியவற்றைக் கற்றுக் கொடுத்த ஒருவருக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என நடிகை குஷ்பு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நடிகை குஷ்பு 90களின் கனவுக்கன்னி. தமிழகத்தில் குஷ்புவிற்காக கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகமே செய்திருக்கின்றனர். சினிமா மட்டுமல்லாது சின்னத்திரையிலும் கோலோச்சியவர். அவர் நடத்திய ஜாக்பாட் போட்டி நிகழ்ச்சிக்கு தனி ரசிகர் பட்டாளமே இருந்தது.

ஜெயா டிவியில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக இருந்த போதே திமுகவில் இணைந்து அரசியல் பயணத்தை ஆரம்பித்தார். கருணாநிதி, ஸ்டாலின், அழகிரி என எந்த ஆதரவு நிலையிலும் இல்லாமல் இருந்த குஷ்பு திடீரென அடுத்த தலைமை பற்றி கருத்து கூறி சர்ச்சையில் சிக்கினார்.

English summary

Actress Khushbu expressed her gratitude to former Chief Minister M. Karunanidhi for bringing her into politics on the occasion of Guru Purnima.On Guru Purnima2022 today I have to thank one person who brought me into politics, taught me about humanity, equality, political grace & always said nothing is greater than self respect. Dr Kalaignar he will always be remembered and held in highest esteem in my eyes.