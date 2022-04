வாட்டி வதைக்கும் வெயிலுக்கு இதமாக ஜில்லென்ற பயணம்....சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் குவியும் கூட்டம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வாட்டி வதைக்கும் வெயில் ஒரு பக்கம் மற்றொரு பக்கம் பெட்ரோல் விலை உயர்வை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் சென்னைவாசிகள் மெட்ரோ ரயிலை நாடத் தொடங்கியுள்ளனர். கடந்த 10 நாட்களில் பல லட்சம் பயணிகள் மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்துள்ளதாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னையில் வெயில் பட்டையை கிளம்புகிறது. தூசு ஒரு பக்கம், சுட்டெரிக்கும் வெயில் மறு பக்கம் என வாட்டி வதைக்கிறது. இதில் இருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி மெட்ரோ ரயில் மட்டுமே என வேலைக்கு செல்வோர் நினைக்கத் தொடங்கி விட்டனர்.

புறநகரில் இருந்து சென்னைக்கு வருவோருக்கு வரப்பிரசாதமாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் மட்டுமே. பெட்ரோல் விலையும் உயர்ந்து வருவதால் மக்களின் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் மெட்ரோ ரயில்களில் அதிகரித்து வருகிறது.

சென்னையை வாட்டி வதைக்கப்போகும் வெயில்.. வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்.. கவனம் மக்களே..!

English summary

Chennai metro train: (சென்னை மெட்ரோ ரயில் பயணிகள் அதிகரிப்பு) Unable to withstand the rising petrol prices, the people of Chennai have started using the Metro train. According to statistics, millions of passengers have traveled on the Metro in the last 10 days.