சுள்ளென்ற வெயிலுக்கு இதமாக ஜில்லென்று பெய்யப்போகும் கனமழை..வானிலையின் குட் நியூஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் 8 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னையில் கடந்த பத்து நாட்களுக்கும் மேலாக வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. நேற்றைய தினமும் 39 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்கு வெயில் அதிகபட்சமாக 39 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு பக்கம் வெயில் சுட்டெரித்தாலும் மாலை நேரங்களில் கருமேகங்கள் சூழ்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பொன்னமராவதியில் 4 செமீ, கள்ளிக்குடி, சோலையார், திருமங்கலம், கோத்தகிரி, மதுரை விமான நிலையம், சிவலோகத்தில் 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. அறந்தாங்கி,உதகமண்டலம், மருங்காபுரி, சித்தார், பேச்சிப்பாறை, நாகுடி, குடுமியான்மலையில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

சென்னையில் சுட்டெரிக்கும் வெயில்..5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை..இதமான வானிலை அறிவிப்பு

English summary

Today weather report: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை) The Meteorological Department has forecast heavy rains in 8 districts in Tamil Nadu today and tomorrow. The Met Office has forecast heavy showers in Vellore, Ranipettai, Tirupathur, Thiruvannamalai, Kallakurichi, Salem, Dharmapuri and Krishnagiri districts.