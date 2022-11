19 மாவட்டங்களில் கனமழை..5 நாட்களுக்கு நீடிக்குமாம்..சென்னை நிலவரம்..வானிலை மையம் சொன்னது இதுதான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் 19 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இன்று முதல் நவம்பர் 6ஆம் தேதி வரை கனமழை நீடிக்கும் எனவும் சென்னையில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பெரம்பூர், சென்னை, ஆவடியில் 17 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. காட்டுக்குப்பம், பொன்னேரி பகுதிகளில் தலா 16 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. ரெட் ஹில்ஸ் , கும்மிடிப்பூண்டி பகுதிகளில் தலா 14 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சோழிங்கநல்லூர்,செய்யூர், எம்ஜிஆர் நகர், அம்பத்தூர் , சென்னை நுங்கம்பாக்கம் , அயனாவரம்,வில்லிவாக்கம் பகுதிகளில் தலா 13 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் 12 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. திருப்போரூர்,டிஜிபி அலுவலகம் , ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பகுதிகளில் தலா 11 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டலத்தலைவர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

English summary

The Chennai Meteorological Department has announced that there is a possibility of heavy rain in 19 districts of Tamil Nadu today. The Chennai Meteorological Department has announced that heavy rain will continue from today till November 6 and there is a possibility of moderate rain in Chennai.