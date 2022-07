தமிழகத்தில் 5 மாவட்டங்களில் 3 நாட்களுக்கு கனமழை..யாருக்கெல்லாம் குடை அவசியம்?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று முதல் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

தென்மேற்குப் பருவமழை பல மாநிலங்களில் தீவிரமடைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் தொடர்ச்சியாக பெய்து வருவதால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கோவை மாவட்டம் சின்னக்கல்லார் பகுதிகளில் 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. அவலாஞ்சி, வால்பாறையில் தலா 6 செமீ மழையும்,வால்பாறை தாலுகா அலுவலகம், வால்பாறை, மேல் பவானி,சோலையாறு சின்கோனா பகுதிகளில் தலா 5 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. பந்தலூர் தாலுகா அலுவலகம் 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வந்தா அம்பானிதான்! யுரேனஸ், நெப்டியூனில் பெய்யும்

English summary

Today Weather report: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை ஜூலை 05,2022) The Meteorological Department has predicted heavy rain at one or two places in Nilgiris, Coimbatore, Tirupur, Theni and Dindigul districts in Tamil Nadu from today.