நெல்லை, குமரியில் கனமழை...6 மணி நேரத்தில் புயல் உருவாகும் - 90 கிமீ வேகத்தில் காற்று வீசுமாம்

சென்னை: மத்திய மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அடுத்த 6 மணி நேரத்தில் புயலாக வலுப்பெற்று வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வடக்கு ஆந்திரா-தெற்கு ஓடிசா கடலோர பகுதியை நாளை காலை நெருங்கக் கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டின் தென் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் இன்று நெல்லை, குமரியில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் எங்கும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக மழை சற்றே ஓய்ந்துள்ளது என்றாலும் தென்காசி மாவட்டத்தில் 8 செமீ அளவிற்கு மழை பதிவாகியுள்ளது. விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் 7 செமீ அளவிற்கு மழை பதிவாகியுள்ளது. கன்னியாகுமரி,சிவகிரியில் 6 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில் இன்றைய தினம் வெப்பசலனம் காரணமாக தென் மாவட்டங்கள், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய உள் மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

The Central Meteorological Department has forecast that the deep depression in the central and western Bay of Bengal will intensify into a storm in the next 6 hours and move in a north-westerly direction towards the northern Andhra-southern Orissa coast tomorrow morning. The Meteorological Department has forecast heavy rains in Kumari this morning due to the prevailing atmospheric circulation in the southern parts of Tamil Nadu.