காலையில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழை...ஜில்லென்று மாறிய வானிலை - 4 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்குமாம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் புதுச்சேரியில் காலை முதலே கனமழை பெய்து வருகிறது. கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. 11 மாவட்டங்களில் 2 மணிநேரத்திற்கு மழை நீடிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சற்றே ஓய்வெடுத்திருந்த தென்மேற்குப் பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடையத் தொடங்கியுள்ளது. மதுரை மாவட்டத்தில் நேற்றிரவு பலத்த மழை கொட்டித்தீர்த்தது. இன்று காலை 6 மணி முதலே சாரல் மழையோடு தொடங்கி பலத்த மழை பெய்தது. இரண்டு மணி நேரம் விடாமல் கொட்டிய மழையால் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது.

தமிழக தலைநகர் சென்னையில் வில்லிவாக்கம், கோயம்பேடு உள்ளிட்ட இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. காலை நேரத்தில் பெய்து வரும் மழையால் அலுவலகத்திற்கு செல்பவர்கள் மழையில் நனைந்து கொண்டே செல்லத் தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

Heavy rains lashed several districts in Tamil Nadu in the morning due to atmospheric circulation. Roads in Pondicherry were also inundated due to heavy rains.