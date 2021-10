தமிழகத்தில் மிக கனமழை... 5 நாட்களுக்கு கவனம் மக்களே - வானிலை அறிக்கை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் வரும் 29ஆம் தேதி முதல் மிக கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. நெல்லை, குமரி, தூத்துக்குடி, மதுரை, தென்காசி, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, கோவை, திருச்சி உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்குப் பருவமழை முடிந்து வடகிழக்குப் பருவமழை திங்கட்கிழமை தொடங்கியது. பரவலாக

பல மாவட்டங்களில் மழை பெய்துள்ளது. மதுரை, விருதுநகர், திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் விடிய விடிய மழை கொட்டியது. அதிகபட்சமாக ஸ்ரீவைகுண்டம், சத்தியமங்கலத்தில் 11 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில் இன்று முதல் 30ஆம் தேதி வரைக்கும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. வானிலை மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் இன்று முதல் 30ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் 29ஆம் தேதி முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வடகிழக்குப் பருவமழை ஜோராக தொடங்கியது - 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும்

தெற்கு வங்கக் கடலின் மத்திய பகுதியில் இன்று வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாகக் கூடும் என்றும் இது மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறும் என்றும் வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains in Tamil Nadu from the 29th. Nine districts including Nellai, Kumari, Tuticorin, Madurai, Tenkasi, Sivagangai, Pudukottai, Coimbatore and Trichy are likely to receive heavy rains today, the Met office said.