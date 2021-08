7 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கொட்டப்போகும் கனமழை - உங்க மாவட்டம் இருக்கா செக் பண்ணுங்க

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பல ஊர்களில் பருவமழை பெய்து வரும் நிலையில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்று கடலூர், மயிலாடுதுறை, பெரம்பலூர், அரியலூர், சேலம், திண்டுக்கல், மதுரை மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. மதுரை மாவட்டத்தில் நள்ளிரவு நேரத்தில் மழை கொட்டித் தீர்த்தது. ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. விருதுநகரில் 7 செமீ பதிவாகியுள்ளது. நத்தம், வேலூரில் 6 செமீ மழையும்

உசிலம்பட்டி, ஆண்டிப்பட்டியில் 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி, திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை, திருத்துறைப்பூண்டி, நாமக்கல், சோலையார் சத்தியமங்கலத்தில் 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. இன்றும் தமிழ்நாட்டில் ஏழு மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக, சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழ்நாடு கடற்கரையை ஒட்டி நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் இன்று கடலூர், மயிலாடுதுறை, பெரம்பலூர், அரியலூர், சேலம், திண்டுக்கல், மதுரை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.

புதுச்சேரியில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும், ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

24ஆம் தேதி சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும், ஏனைய மாவட்டங்கள் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

25ஆம் தேதி முதல் 27ஆம் தேதி வரைக்கும் நீலகிரி, கோவை, கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்காலில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. உள் மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

சென்னையைப் பொறுத்தவரை வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிக பட்ச வெப்பநிலை 33 டிகிரி குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை 26 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும்.

மீனவர்கள் இன்று முதல் 27ஆம் தேதி வரைக்கும் அரபிக்கடல் பகுதியில் மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

