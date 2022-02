தென்மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழை - வானிலை அறிவிப்பால் தவிக்கும் விவசாயிகள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்னும் ஐந்து நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. குமரிக்கடல் பகுதியின்மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழக தென் மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. அறுவடை நேரத்தில் பெய்து வரும் மழையால் விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர்.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் 11 செமீ மழை அளவு பதிவாகியுள்ளது. நாகப்பட்டினம் 10 செமீ, கடலூர் பரங்கிப்பேட்டை AWS , அண்ணாமலை நகர் 8 செமீ, மயிலாடுதுறை கொள்ளிடம் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் தலா 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

காட்டுமன்னார்கோயில்,நீடாமங்கலம், சீர்காழி, மணல்மேடு, திருப்பூண்டி, திருக்குவளை தலா 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சேத்தியாத்தோபு, காரைக்கால், நன்னிலம், லால்பேட்டையில் தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பாண்டவையார்,திருவாரூர், கொடவாசல், அய்யம்பேட்டை, மஞ்சளாறு பகுதிகளில் தலா 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிச்சாமி சிறந்த கல்விமான் மேதை...ஆளுநரை தினமும் திட்டுவோம் - துரைமுருகன் தாக்கு

English summary

TamilNadu weather report: (தமிழக வானிலை அறிக்கை) The Met Office has forecast five more days of rain in Tamil Nadu. The Meteorological Department has forecast heavy rains with thunder and lightning in the southern districts of Tamil Nadu due to the prevailing atmospheric depression over the Kumarikadal region.