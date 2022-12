பாஜகவில் இருந்து ‘டைவ்’ அடிக்க ரெடியான ‘மாஜி’ எம்.எல்.ஏ.. தைலாபுரம் போட்ட தூண்டில்.. கட்சியாங்க அது?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாமகவில் இருந்து சென்று பாஜகவில் இணைந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரவிராஜ், பாஜகவில் இருந்து விலகி மீண்டும் பாமகவில் இணைய இருக்கிறார்.

பாமக தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டது முதல், வட மாவட்டங்களில் சூறாவளியாகச் சுற்றிச் சுழன்று தொண்டர்களையும், பொதுமக்களையும் சந்தித்து வருகிறார்.

தேர்தல் நெருங்க நெருங்க, கட்சியை பலப்படுத்துவது, வலுவான கூட்டணி அமைப்பது என வியூகங்களை வகுத்து வரும் அன்புமணி, கட்சியில் இருந்து வெளியேறியவர்களை மீண்டும் கொண்டு வரும் ஆபரேஷனை நடத்தத் தொடங்கியுள்ளார்.

பாஜக செயல்பாடுகளில் கடுமையாக அதிருப்தி அடைந்ததால், தீவிர அரசியல் பணிகளில் இருந்து ஒதுங்கி இருந்து வந்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏ ரவிராஜ் பாமக தலைமையின் அழைப்பை ஏற்று மீண்டும் தைலாபுரத்தை நோக்கி கையை நீட்டி இருக்கிறார்.

பாஜகவில் பிரளயத்தை உருவாக்கி வரும் கேசவ விநாயகம் மீது விரைவில் நடவடிக்கை? வெல்லப் போகிறாரா அண்ணாமலை?

English summary

Former MLA Raviraj, who left PMK and joined BJP, is leaving BJP and rejoining PMK. Dissatisfied with the BJP's activities, Tiruthani Ex MLA Raviraj, accepted the invitation of Ramadoss and rejoined PMK.