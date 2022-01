Kitkat கவரில் இந்து கடவுள் படங்கள்.. வெடித்த சர்ச்சை.. சாக்லேட்களை திரும்ப பெற்றது நெஸ்லே நிறுவனம்!

Chennai

oi-Logi

சென்னை: கிட்கட் சாக்லேட்டின் கவர்களில் சாமி படங்கள் இருந்தது சர்ச்சையானதைத் தொடர்ந்து, அந்த சாக்லேட்களைத் திரும்பப் பெற்றிருக்கிறது நிறுவனம்.

இந்தியாவில் பிரபலமான சாக்லேட் நிறுவனம் நெஸ்லே இந்தியா. மில்கிபார், மன்ச், கிட்கேட், மில்கிபார், மில்க்மெய்ட் உள்ளிட்ட பிரபலமான சாக்லேட் பொருட்களை தயாரித்து வழங்கி வருகிறது.

இந்தியாவில் அதிக அளவில் நெஸ்லே இந்தியாவின் உணவுப் பொருட்கள் விற்பனையாகி வருகிறது.

கோவில் கோபுரம்! கடவுள் சிலை! இதற்குமுன் அனுமதிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு அலங்கார ஊர்திகள் என்னென்ன தெரியுமா

English summary

Following the controversy over the Hindu God images on the covers of KitKat chocolate, the company has recalled the chocolates.