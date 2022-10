இந்தியை திணிக்கும் மத்திய அரசு.. ஆட்டை வெட்ட கத்தி தயாராக இருக்கிறது.. வைரமுத்து பரபர பேச்சு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் கவிஞர் வைரமுத்து தலைமையில் இந்தி மொழி திணிப்புக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இதில் கவிஞர் வைரமுத்து பேசினார். அப்போது, கவிதை நடையில் மத்திய பாஜக அரசை தாக்கி பேசிய வைரமுத்து, ‛‛இந்தியை மத்திய அரசு வேறுவிதமாக திணிக்கிறது. ஆட்டை வெட்ட கத்தி தயாராக இருக்கிறது. தமிழர்களே உணர்ச்சி பெற வேண்டும்'' என பரபரப்பாக பேசினார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு இந்தி மொழியை திணிக்க முயற்சிப்பதாக தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டப்பட்டு வருகிறது.

இதற்கிடையே தான் ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றாக இந்தியை இணைப்பு மொழியாக்க வேண்டும் என்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசினார். இதற்கு கடும் எதிர்ப்புகள் தெரிவிக்கப்பட்டன. போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.

தமிழ் எங்கள் மானம்! இந்தித் திணிப்பு அவமானம்! ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு கர்ஜித்து களமிறங்கும் வைரமுத்து!

English summary

In Chennai, poet Vairamuthu led a protest against the imposition of Hindi language. Poet Vairamuthu spoke in this. At that time, Vairamuthu attacked the central BJP government in poetic style and said, The central government is imposing Hindi in a different way. The knife is ready to cut the goat. "Tamils should feel emotional," he said excitedly.