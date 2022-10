Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஹிந்து மதம் என்ற பெயரை, ஆங்கிலேயர்கள் கொடுத்தது உண்மை தான் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்கா சென்றுள்ள தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அக்கட்சியின் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி ஏற்பாடு செய்த 'ட்விட்டர் ஸ்பேஸ்' தளத்தில், 'மாற்றத்தை நோக்கி தமிழகம்' என்ற தலைப்பில் பேசினார்.

அப்போது அண்ணாமலையிடம் பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. அதில் தமிழக அரசியல் பற்றி எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, தமிழக அரசியல் நீண்ட காலம் தனி மனிதர்களின் ஆளுமைகளுக்கு இடையேயான போட்டியாக இருந்தது. ஆனால், இப்போது அந்த சூழலில் இருந்து மாறுபட்டு, கருத்தியல் ரீதியான போட்டி தளமாக மாறியுள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu BJP President Annamalai has said that it is true that the British gave the name Hinduism.