விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த மேயர் பிரியா! - மழை வெள்ளத்தில் இருந்து சென்னை மீண்டது எப்படி?

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: 'மழையை வைத்து எப்படியாவது அரசியல் செய்துவிடலாம்' என நம்பிக் கொண்டிருந்த தமிழகத்தின் எதிர்க்கட்சிகள் எல்லாம் வாயடைத்துப் போய் உட்கார்ந்துவிட்டன.

சரி.. 'சென்னையில் உள்ள சாலைகள் எல்லாம் அலங்கோலமாகப் பிரித்துப் போடப்பட்டுள்ளன' எனக் கூறி மக்களை திசைதிருப்பவும் திட்டமிட்டனர். அதுவும் நடக்காமல் போய்விட்டது.

சென்னையில் சில நாள்களாகப் பெய்த மழையை தனது நிர்வாகத்திறனால் சீரமைத்திருக்கிறார், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்.

English summary

All the opposition parties of Tamil Nadu, who were hoping that they could use the rain to make politics, have remained silent. Well.. They also planned to divert people by saying that 'all the roads in Chennai are divided in a chaotic manner'. That didn't happen either. Chief minister M.K. Stalin.