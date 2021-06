இளையராஜா இசையும், பாசில் இயக்கமும்.. அதிகம் பேசப்படாத மேஜிக்.. பூவே பூச்சூடவா டூ காதலுக்கு மரியாதை!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: இசை ஞானி, இளையராஜாவுக்கு இன்று வயது 78. பெயருக்கு ஏற்ப, கேட்பவர்கள் மனதுக்குள் அமைதியை உருவாக்கி, ஞானத்தை ஊட்டக் கூடியது அவரது இசை.

ஆனால் சினிமாத் துறையில், அவர் பாரதிராஜாவுடனும், மகேந்திரனுடனும், பாலு மகேந்திராவுடனும் ராஜா சேர்ந்து பணி புரிந்து வெளியான படங்களை சிலாகித்தவர்களில், வெகு சிலரே, ஃபாசிலுடன் அவர் இணைந்து இசை ஆலாபனை செய்த படங்கள் பற்றி பேசியுள்ளனர்.

ஃபாசில் மற்றும் இசைஞானி இணைந்து பதித்த முத்திரைகள் ஏராளம். இதோ முகநூலில் சம்பத் குமார் என்பவர் தனது அனுபவத்தை எப்படி பதிவு செய்துள்ளார் என்று பாருங்கள்.

ஃபாசில் தமிழில் முதன் முதலில் இசைஞானியுடன் இணைந்தது 1985ல் வெளிவந்த பூவே பூச்சூடவா படம். பின் தொடர்ந்து பூவிழி வாசலிலே, என் பொம்முகுட்டி அம்மாவுக்கு, வருஷம் 16, அரங்கேற்ற வேளை, கற்பூரமுல்லை, கிளிப்பேச்சு கேட்கவா, காதலுக்கு மரியாதை, கண்ணுக்குள் நிலவு, ஒரு நாள் ஒரு கனவு என அனைத்து படங்களிலும் இசைஞானியின் இசையில் "மட்டும்" தமிழ் படம் பணிபுரிந்த டைரக்டர் என்ற வரிசையில் தன்னை இணைத்து கொண்டவர்...

English summary

Musician Isai gnani Ilayaraja is celebrating his 78th birth day today. As the name suggests, his music can create peace in the minds of the listeners and nurture wisdom. But in the field of cinema, very few have talked about the films in which he has worked with Fazil. Fazil and the musician have a lot of imprinted stamps. Here is how Sampath Kumar recorded his experience on Facebook.