செங்கோட்டையன் இடத்தை பறித்த எடப்பாடி.. பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் டெண்டர் - போட்டு தாக்கும் ஜெ. குரல்!

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : செங்கோட்டையன் தான் இடைக்கால முதல்வராக பொறுப்பேற்பதாக இருந்தது என்றும் டெண்டர் பலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வரானார் என அதிமுக செய்தித் தொடர்பாளர் மருது அழகுராஜ் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் இருக்கும் பணத்தை வைத்து அதிமுகவின் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து கட்சியின் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களையும் வாங்க முடியும் என மருது அழகுராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் மோதலைத் தொடர்ந்து, ஓபிஎஸ் திட்டமிட்டு அவமதிக்கப்படுவதாகக் கூறி, நமது அம்மா நாளிதழ் ஆசிரியர் பொறுப்பிலிருந்து விலகினார் மருது அழகுராஜ். ஜனநாயகமற்ற முறையில் எடப்பாடி பழனிசாமி நடந்துகொண்டு வருவதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Sengottaiyan was supposed to take over as Chief Minister, but Edappadi Palaniswami became the Chief Minister on the strength of tender : AIADMK spokesperson Maruthu Alaguraj has publicly accused.