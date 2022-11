ஒன்னுமில்ல..உங்க மொபைல குடுங்க.. ஆரோவில்லில் பதுங்கிய கிஷோர் கே சாமி! ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய போலீஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாஜக ஆதரவாளரும் சமூக ஊடக பதிவாளருமான கிஷோர் கே சாமி முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை விமர்சித்து பதிவிட்ட வழக்கு தொடர்பாக புதுச்சேரியில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்தது எப்படி? எவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டார்? என்பது குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.

பாஜக ஆதரவாளரும் பல்வேறு தொலைக்காட்சிகளில் விவாதங்களை கலந்து கொண்டு புகழ்பெற்றவருமான கிஷோர் கே சாமி தொடர்ந்து பாஜகவுக்கு ஆதரவாகவும் திமுகவுக்கு எதிராகவும் பேசி வருகிறார். தனது பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் கணக்குகளில் முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி உள்ளிட்டோர் குறித்து அருவருக்கத்தக்க வகையில் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வந்தார்.

இந்த நிலையில் கடந்த நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் மழை வெள்ள பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு நடத்தியதை விமர்சிக்கும் வகையில் அவர் கருத்து பதிவிட்டு இருந்தார். இதற்கு கடும் கண்டனங்கள் எழுந்தது.

English summary

BJP supporter and social media blogger Kishore K Samy has been arrested in Puducherry in connection with a case where he posted a post criticizing Chief Minister Stalin. How did he find his whereabouts? How was he arrested? Information about that has now been released.