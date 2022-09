4.30க்கு இறங்கி.. 10.30க்கு ரிமாண்ட்.. ‘மலப்புரத்தில் நடந்தது இங்கேயும் நடக்கும்’ - அண்ணாமலை பரபர!

Chennai

சென்னை : கேரள மாநிலம் மலப்புரத்தில் பி.எ.ஃப்.ஐ நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கோவையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசியுள்ளார்.

காலையில் 4.30 மணிக்கு இந்திய விமானப்படை விமானம் மல்லப்புரத்தில் இறங்கியது. தேசவிரோதிகளை சி.ஆர்.பி.எஃப் படையினர் கைது செய்து விமானப்படை விமானத்தில் ஏற்றினார்கள் என அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

இந்த கைது நடவடிக்கைக்கு கண்டனம் தெரிவிக்க பேனாவை எடுப்பதற்கு முன்பு டெல்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி 10.30 மணிக்கு ரிமாண்டில் எடுத்துவிட்டார்கள் என அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.

கேரளாவில் பிஎஃப்ஐ தலைவர் ஓஎம்ஏ சலாம், மாநிலத்தலைவர், சிபி மொகம்மது பஷீர், தேசிய செயலாளர் நஸ்ருதீன் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் கோயா உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு விரசாணைக்காக காவலில் எடுக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து கோவையில் நடைபெற்ற பாஜக ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசியுள்ளார் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை.

கூட்டமே வரவில்லை? அண்ணாமலை போராட்ட போட்டோவில்

“Indian Air Force plane landed in Mallapuram, Kerala at 4.30 AM. The anti-nationals were arrested up by CRPF and they produced before the Delhi court and remanded at 10.30 AM. If you want this to happen in Tamil Nadu, it will definitely happen.” : says BJP state president Annamalai.