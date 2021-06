கொரோனா தடுப்பூசி சான்றிதழில் பாஸ்போர்ட் விவரங்களை இணைப்பது எப்படி - சுகாதாரத்துறை விளக்கம்

Chennai

சென்னை: கொரோனா தடுப்பூசி சான்றிதழில் பாஸ்போர்ட் விவரங்களை இணைக்க வேண்டும்.வெளிநாடுகளுக்குச் செல்பவர்களுக்கு இந்த இணைப்பு அவசியமாகும். கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டவர்கள், அதற்கான சான்றிதழில் தங்களது பாஸ்போர்ட் குறித்த விவரங்களை இணைப்பது எப்படி என்பது குறித்த விவரங்களை பொது சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.

கொரோனா தடுப்பூசி இரண்டு டோஸ்கள் செலுத்திக்கொண்டவர்கள் மட்டுமே தற்போது வெளிநாடு சென்று வேலை செய்ய முடியும், உயர்கல்வி படிக்க முடியும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே தடுப்பூசி சான்றிதழில் பாஸ்போர்ட் விபரங்களை இணைக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

பாஸ்போர்ட் விபரங்களை இணைப்பது எப்படி என்று சுகாதாரத்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அறிவிப்பில், கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் https://selfregistration.cowin.gov.in/ என்ற கோவின் செயலிக்குள் லாக் இன் செய்து செல்ல வேண்டும்.

Here's how to link passport details to your COVID-19 vaccination certificate via CoWIN.CoWIN is now offering its users to add their Passport number in Covid vaccination certificate. Here's how you can do it online.