வாவ்.. வேற லெவலில் இருக்கு சென்னை செஸ் ஒலிம்பியாட்.. ஹங்கேரி செஸ் கூட்டமைப்பு நிர்வாகி வியப்பு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் ஏற்பாடுகள் பிரம்மாண்டமாக இருப்பதாக ஹங்கேரி செஸ் குழுவினர் வியந்து பேசியுள்ளனர்.

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி செஸ் தலைநகரமான தமிழ்நாட்டில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகிறது. முதல் நாளான இன்று முதல் சுற்று போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் 186 நாடுகளைச் சேர்ந்த 2 ஆயிரத்து 500க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

தமிழக அரசு யோகா மருத்துவர்களை கொண்டு வெளிநாட்டு செஸ் வீரர்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மென்ட் தெரபி!

English summary

Chess Olympiad will be held in Hungary in 2024. Because of that, Hungary Chess Federation Members Came Tamilnadu to see and plan the arrangements. They said Chess Olympiad arrangements made in Tamilnadu look modern and beautiful. This is my first Chess Olympiad. For this I have participated in chess tournaments held in Europe. But the halls there are all small. But not so in Tamil Nadu. Very grandly prepared.