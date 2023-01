நடிகை தேவயானியின் கோலங்கள் சீரியலுக்கு நான் ரசிகன்! மனம் திறந்து பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன்!

Chennai

சென்னை: நடிகை தேவயானி நடிப்பில் ஒளிப்பரப்பாகிய கோலங்கள் சீரியலுக்கு தாம் மிகப்பெரிய ரசிகன் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் பேசியிருக்கிறார்.

கோலங்கள் நெடுந்தொடரை 1,000 எபிசோடுகளையாவது தாம் பார்த்திருப்பேன் என்றும் அந்தளவுக்கு கதைக்களம் கொண்ட ஒரு சீரியல் அது எனவும் புகழாரம் சூட்டியிருக்கிறார்.

கோலப் போட்டியில் வெற்றிபெற்றவர்களுக்கு பரிசளிப்பதற்காக நடிகை தேவயானியை அழைத்து வந்து கவுரவித்துள்ளார் அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன்.

Health Minister M. Subramanian has said that he is a big fan of Kolangal serial which was acted by Devayani.