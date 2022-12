நேற்றைல இருந்து நான் தான் கண்டெண்ட்ல.. அமைச்சரானாலும் மாறாத உதயநிதியின் குறும்பு.. ஒரே சிரிப்பலை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் இன்று விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, ‛‛நேற்றைல இருந்து நான் தான் உங்களுக்கு கண்டெண்ட்ல'' எனக்கூறியது அனைவரையும் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது. இவர் ஏன் இப்படி கூறினார்?.

இந்தியாவில் உள்ள பழங்குடியின மாணவர்களுக்காக மத்திய அரசின் நிதி உதவியில் ஏகலைவா மாதிரி உண்டு உறைவிட பள்ளிகள் உள்ளன. இந்த பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ-மாணவிகள் இடையே ஆண்டுதோறும் தேசிய அளவில் விளையாட்டு போட்டி நடத்தப்படும்.

இந்த ஆண்டுக்கான விளையாட்டு போட்டி ஆந்திர மாநிலம் குண்டூரில் வரும் 17 ம் தேதி முதல் 22ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டியில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து 177 மாணவ-மாணவிகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

Sports Minister Udhayanidhi Stalin met journalists in Chennai today. At that time, he said, Since yesterday, I am the only content'' which made everyone laugh.