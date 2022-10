ஜமேஷா முபின் ஸ்டேட்டஸை மறுக்கமுடியுமா?..தமிழனின் பெருமையை கர்நாடகாவில் நிலைநாட்டினேன்..அண்ணாமலை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கோவை கார் வெடிப்பில் உயிரிழந்த ஜமேஷா முபின் வைத்திருந்த வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை காவல்துறை மறுக்க முடியுமா என்று பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். தீவிரவாத சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் நடைபெறாமல் இருக்க சமரசமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ஜமேஷா முபினை கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வராமல் தமிழக காவல்துறை கோட்டை விட்டுள்ளது என்றும் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

கோவை உக்கடம் அருகே கோட்டைமேடு ஈஸ்வரன் கோவில் முன்பாக கடந்த 23ம் தேதியன்று அதிகாலை மாருதி கார் ஒன்று வெடித்துச் சிதறியது. இதில் காரில் இருந்த நபர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உக்கடம் காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு என்ஐஏ வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக என்.ஐ.ஏ. பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கை தகவல் வெள்ளிக்கிழமை வெளியானது. தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், அண்ணாமலை பல கருத்துகளைக் கூறி புலன் விசாரணையை திசைத் திருப்ப முயற்சிப்பதாக தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு எழுந்து வந்தது.

மேலும் உண்மையில்லாத மிகைப்படுத்தப்பட்ட செய்திகளையும், வதந்திகளையும் முன்னாள் கர்நாடக காவல் அதிகாரி பரப்பி தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு களங்கம் விளைவிக்க வேண்டாம் என தமிழ்நாடு காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

English summary

BJP leader Annamalai has questioned whether the police can deny the WhatsApp status of Jamesha Mubin, who died in the Coimbatore car blast. Annamalai has accused that the Tamil Nadu police have left the fort without bringing Jamesha Mubin under the surveillance ring to prevent terrorist incidents from happening in Tamil Nadu.