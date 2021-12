'பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம் முன்னேறியுள்ளது பெருமையளிக்கிறது'.. சொல்வது பா.ஜ.க.வின் வானதி சீனிவாசன்

Chennai

சென்னை: தமிழகம் பல்வேறு துறைகளில் முன்னேறி உள்ளதை பெருமையாக நினைப்பதாக கோவை தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வும், பா.ஜ.க தேசிய மகளிர் அணி தலைவருமான வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார். இது தொடர்பாக நிருபர்களிடம் பேட்டியளித்த அவர் கூறியதாவது:-

சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட குடும்ப சுகாதாரத் துறை அறிக்கையில் பெண்களுடைய பாலின விகிதம் அதிகரித்துள்ளது ஆரோக்கியமான விஷயமாக உள்ளது பெண்கள் பல துறைகளில் முன்னரே இந்த அறிக்கை ஒரு முன்னுதாரணம்.

English summary

Coimbatore South MLA and BJP national women's team leader Vanathi Srinivasan said she was proud of Tamil Nadu's progress in various fields. He said the central government was taking appropriate steps to curb inflation