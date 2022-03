உடம்பெல்லாம் ரத்தம்...அலட்சியத்தால் பறிபோன மகன் உயிர்...அவங்களை கைது பண்ணுங்க - கதறும் தாய்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மகனின் உயிர் பறிபோனதற்கு காரணமான நிர்வாகிகளை கைது செய்யாமல் அவனது உடலை வாங்கப்போவதில்லை என்று சிறுவனின் பெற்றோர் கண்ணீருடன் கூறியுள்ளனர். வேன் டிரைவர், பெண் ஊழியரை கைது செய்தாலும் தாளாளர், முதல்வரை கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

சென்னை விருகம்பாக்கம் இளங்கோவன் நகரை சேர்ந்தவர் வெற்றிவேல். ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி ஜெனிபர். இவரும் ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார். இவர்களுக்கு தீக்சித் என்ற 7வயது மகன் இருந்தான். ஆழ்வார்திருநகரில் உள்ள வெங்கடேஸ்வரா மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளியில் 2ம் வகுப்பு படித்து வந்தான்.

6 நாளில் 6 வது முறையாக அதிகரிப்பு.. சென்னையில் பெட்ரோல், டீசல் விலை இன்றும் உயர்வு..!

இன்று காலை வழக்கம் போல் காலை 8.40 மணிக்கு வீட்டில் இருந்து பள்ளி வேனில் பள்ளிக்கு சென்றான்.பள்ளி வேனை பூங்காவனம் என்பவர் ஓட்டி வந்தார். வேன் பள்ளி வளாகத்திற்குள் வந்ததும். வேனில் இருந்து திக்‌ஷித் உள்ளிட்ட மாணவர்கள் இறங்கி வகுப்பு அறைக்கு சென்றனர். அப்போது மாணவன் தீக்சித் வகுப்பு அறைக்கு செல்ல வேனுக்கு பின்னால் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான்.

English summary

Student killed by school van: ( பள்ளி வேன் மோதி மாணவன் மரணம்) The mother of a student who was killed in a van crash has shed tears over the loss of her son's life due to the negligence of school administrators.