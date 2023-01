43 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வு.. தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு.. இணை செயலரான ஜெயசீலன் ஐஏஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் 43 பேருக்கு பதவி உயர்வு வழங்கி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதில் 8 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு இணை செயலாளராக பதவி உயர்வு வழங்கி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, செய்தி மற்றும் மக்கள் தொடர்புத்துறை இயக்குனர் ஜெயசீலன், திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதீப் குமார் உட்பட 8 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இணை செயலர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளனர்.

பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆணையர் த.நந்தகுமார் ஐஏஎஸ் உள்ளிட்ட 27 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு அரசு செயலாளராக பதவி உயர்வு வழங்கி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைந்த பின் தொடர்ந்து ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் இன்று வெளியான அறிவிப்பில் 45 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம், 43 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வு ஆகியவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

புத்தாண்டில் பறந்த ஆர்டர்! 45 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம்! 27 பேருக்கு பதவி உயர்வு..முழு விபரம்

English summary

Tamil Nadu government has ordered the promotion of 43 IAS officers. Out of which 8 IAS officers have been promoted as Joint Secretary. Accordingly, 8 IAS officers including Director of Information and Public Relations Jayaseelan and Trichy District Collector Pradeep Kumar have been promoted as Joint Secretaries.