சித்தராமையா பிரதமரானால் சனாதன சக்திகள் தலை தூக்காது.. திருமாவளவன் பரபர பேச்சு

சென்னை: கர்நாடக எதிர்க்கட்சி (காங்கிரஸ்) தலைவரான சித்தராமையா பிரதமராகினால் நாட்டில் எந்த காலத்திலும் சனாதன சக்திகள் தலைதூக்க முடியாது என விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் பேசினார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகள் சார்பில் ஆண்டுதோறும் விருது வழங்கும் விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுத்தவர்கள் முதல் பல்வேறு துறைகளில் சாதித்தவர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த ஆண்டுக்கான விருது வழங்கும் விழா சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நேற்று மாலை நடந்தது. இதில் கர்நாடக மாநில முன்னாள் முதல்வரும், தற்போதைய எதிர்க்கட்சி (காங்கிரஸ்) தலைவருமான சித்தராமையாவுக்கு ‛அம்பேத்கர் சுடர்' விருது வழங்கப்பட்டது.

English summary

Viduthalai Chiruthaikal Katchi Chief Thol Thirumavalavan said that if Siddaramaiah, the leader of the Karnataka Opposition (Congress), becomes the Prime Minister, Sanatana forces will never rise in the country.