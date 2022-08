“ராமர்”போல் ஓபிஎஸ்.. “அணில்”போல் நான்! பாலம் கட்ட உதவுவேன் - அணி தாவிய உசிலம்பட்டி எம்எல்ஏ ஐயப்பன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்த உசிலம்பட்டி தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ. ஐயப்பன், ராமருக்கு பாலம் கட்ட உதவிய அணில்போல் நானும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பின் நின்று உதவியாக இருப்பேன் என்று கூறியுள்ளார்.

கடந்த ஜூலை 11 ஆம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டது உட்பட அங்கு நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களுக்கு எதிராக ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர் வைரமுத்து ஆகியோர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர்.

ஜோதிமணிக்கு “டிக்கெட்”.. காங்கிரஸ் தந்த கவுரவம்! 25 ஆண்டுல.. “நெகிழ்ச்சி” -2வது சுதந்திர போராட்டமாம்

இந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டது. இதனை தொடர்ந்து கடந்து17 ஆம் தேதி சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் இந்த வழக்கிற்கான தீர்ப்பை வெளியிட்டார். அதில் ஜூலை 11 ஆம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கூட்டிய பொதுக்குழுகூட்டம் செல்லாது என்று தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Ill be like Squirrel for OPS like to build bridge - Usilampatti MLA Iyyappan: உசிலம்பட்டி தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ. ஐயப்பன் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ள நிலையில், ராமருக்கு பாலம் கட்ட உதவிய அணில்போல் நானும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பின் நின்று உதவியாக இருப்பேன் என்று கூறியுள்ளார். Ill be like Squirrel for OPS like to build bridge - Usilampatti MLA Iyyappan: உசிலம்பட்டி தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ. ஐயப்பன் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ள நிலையில், ராமருக்கு பாலம் கட்ட உதவிய அணில்போல் நானும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பின் நின்று உதவியாக இருப்பேன் என்று கூறியுள்ளார்.